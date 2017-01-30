В России готовится встреча Эрдоган-Путин в начале марта в рамках двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня планируется на начало марта.

"Да, в настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".

Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что заседание Совета сотрудничества может состояться в ближайшее время в Москве.

Последнее, пятое заседание Совета, состоялось в декабре 2014 года.

О том, что очередное заседание Совета может пройти в первой половине 2017 года, сообщил в декабре премьер РФ Дмитрий Медведев.