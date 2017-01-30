Гражданам ФРГ со вторым гражданством мусульманских стран, указанных в распоряжении Трампа, будет отказано во въезде в США - МИД Германии

МИД ФРГ заявил, что запрет на прием иммигрантов, введенный президентом США Дональдом Трампом, распространяется и на граждан Германии, которые кроме германского имеют и гражданство одного из семи государств, обозначенных в указе Д.Трампа.
"Президентским указом от 27 января 2017 года вступило в силу постановление, согласно которому гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена запрещен въезд в США в течение 90 дней. Лица, которые имеют гражданство этих стран, должны рассчитывать на то, что они получат отказ на границе США или будут сняты с самолетов, направляющихся в США. Даже если у них есть другое, не попадающее под запрет гражданство, въездная виза или вид на жительство. Это также актуально для граждан Германии, имеющих одно из перечисленных гражданств", - говорится в пояснительном заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя МИД ФРГ Мартина Шеффера сообщило, что Берлин в настоящий момент пытается получить более подробные объяснения от Вашингтона по этой теме.
27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
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