Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 1 Фев -1° 2 Фев -1°

Дальнее зарубежье 30.01.2017 19:43

ЕС осудил нападение на мечеть в Квебеке

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования семьям погибших и правительству Канады в связи с терактом против Исламского культурного центра Квебека.

"Нападение в воскресенье на Исламский культурный центр Квебека в очередной раз показывает, что терроризм представляет собой угрозу для граждан во всем мире, независимо от их религии, убеждений или национальности", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что, как и Канада, "Европейский союз решительно поддерживает свободу религии и разнообразия как источник силы нашего общества и будет продолжать защищать и поощрять ее".

"В то же время мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с Канадой и нашими международными партнерами в деле борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнула Ф.Могерини.

Также в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо "с соболезнованиями канадцам, семьям и близким жертв теракта в мечети Квебека".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КАНАДА, МЕЧЕТЬ, ТЕРАКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]