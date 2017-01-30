ЕС осудил нападение на мечеть в Квебеке

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования семьям погибших и правительству Канады в связи с терактом против Исламского культурного центра Квебека.

"Нападение в воскресенье на Исламский культурный центр Квебека в очередной раз показывает, что терроризм представляет собой угрозу для граждан во всем мире, независимо от их религии, убеждений или национальности", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что, как и Канада, "Европейский союз решительно поддерживает свободу религии и разнообразия как источник силы нашего общества и будет продолжать защищать и поощрять ее".

"В то же время мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с Канадой и нашими международными партнерами в деле борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом во всех его формах и проявлениях", - подчеркнула Ф.Могерини.

Также в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо "с соболезнованиями канадцам, семьям и близким жертв теракта в мечети Квебека".