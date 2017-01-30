Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить подготовку "дорожной карты" выполнения минских соглашений.

"Мы сегодня обсудим "дорожную карту" имплементации минских договоренностей", - заявил президент журналистам перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в понедельник.