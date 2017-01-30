Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе сообщил, что договор с компанией "Газпром экспорт" о новых условиях транзита российского природного газа в Армению, предусматривающие переход на денежную оплату стоимости транзита, уже оформлен.
"Соглашение с "Газпромом экспорт" уже подписано", - заявил К.Каладзе журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.
Что касается решения об обнародовании деталей договора, на чем настаивает оппозиция от парламентского меньшинства, то, по словам министра, оно не может быть принято лишь грузинской стороной.
"Это должно произойти на основе взаимного согласия обеих сторон, и мы работаем в этом направлении", - сказал К.Каладзе.
При этом он отметил, что поступают различные письма, в том числе и такие, например, что должны быть обнародованы соглашения Грузии с азербайджанской компанией SOCAR, международным консорциумом "Шах-Дениз", являющимися основными поставщиками природного газа в страну.
"Думаю, это неверно, поскольку такие соглашения в нормальных развитых странах являются коммерческой тайной", - заявил глава грузинского Минэнерго.
Министр не видит никакой необходимости в том, чтобы придти в парламент, как того требует меньшинство, для дачи разъяснений по договору с "Газпромом", считая, что на все вопросы, связанные с этой темой, были даны исчерпывающие ответы.
"Исчерпывающая информация, интересующая наше население, была дана. А принимать участие в политических спекуляциях и шоу я не собираюсь", - заявил К.Каладзе.
Как сообщалось, согласно договору, компания "Газпром экспорт" гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 гг. в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185. При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной, согласованной между двумя субъектами, которая, предположительно, намного меньше того, чем Грузия получала до сих пор в объеме 10% от транспортируемого в Армению российского газа.
В связи с этим оппозиционное "Национальное движение", представляющее меньшинство в парламенте Грузии, выступает против данного соглашения, считая, что оно противоречит национальным интересам страны и ее энергетической безопасности.
Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров газа, почти 90% его поставок осуществляется из Азербайджана.
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