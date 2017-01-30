В Азербайджане отметят 100-летний юбилей одного из основателей советской космической программы Керима Керимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении на высоком уровне 100-летнего юбилея видного научного и военного деятеля, председателя Госкомиссии СССР по космическим полетам Керима Керимова, сообщает сайт главы государства.
Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Аэрокосмическим агентством министерства оборонной промышленности поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных юбилею К.Керимова.
К.Керимов азербайджанский учёный-инженер, генерал-лейтенант артиллерии, председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей. Один из основателей советской космической программы, внёсший значительный вклад в освоение космоса. В течение многих лет являлся центральной фигурой в советской космонавтике. Несмотря на важную роль, личность К.Керимова держалась в секрете от общественности на протяжении большей части его карьеры.
К.Керимов является Героем социалистического труда, лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени - за большой личный вклад в становление и развитие российской космонавтики и ракетостроения, двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды.
Он также имеет множество других наград, в том числе, медалей и премий.
Ф.Исазаде
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