Правительство Сирии еще не отреагировало на предложенный РФ проект конституции, его изучают - посол

Правительство Сирии пока не отреагировало на российский проект сирийской конституции, изучает его, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"До сих пор нет отклика от нашего правительства, но мы как правительство принимаем от наших друзей проект, изучаем идеи и предложения, которые там внесены, и проведем последующие консультации с ними", - сказал он журналистам.