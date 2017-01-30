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Дальнее зарубежье 30.01.2017 20:45

В иракском парламенте заявляют, что одобренное предложение ограничить въезд граждан США не обязателен к исполнению

Правительство Ирака не обязано выполнять рекомендацию парламента о введении ограничений на въезд американцев на иракскую территорию, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на парламентариев.

Так, вице-спикер парламента Шейх Хумам Хамурид подчеркнул, что речь шла именно о рекомендации.

Его позицию подтвердил политический и правовой аналитик, специалист по Ираку Кирк Соуэлл: "Иракский парламент не обладает полномочиями для принятия законопроекта любого вида, который регулирует что-либо, чем занимается исполнительная власть".

Ранее в понедельник сообщалось, что парламент Ирака в понедельник проголосовал за введение ответных ограничительных мер в отношении граждан США в связи с указом американского президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирака.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: ИРАК, США, ЗАПРЕТ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]