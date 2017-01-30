Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возместит убытки пассажирам, которые не смогли вылететь в Соединенные Штаты из-за подписанного президентом этой страны Дональдом Трампом указа, ограничивающего въезд из стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении Turkish Airlines сказано, что пассажирам, которые не могут полететь в США из-за нового запрета, убытки будут возмещены в полном объеме, без взимания штрафов.

Информации о количестве пассажиров Turkish Airlines, которые пострадали от запрета, предоставлено не было.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.