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Регион 30.01.2017 21:00

Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возместит убытки пассажирам, которые не смогли вылететь в Соединенные Штаты из-за подписанного президентом этой страны Дональдом Трампом указа, ограничивающего въезд из стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении Turkish Airlines сказано, что пассажирам, которые не могут полететь в США из-за нового запрета, убытки будут возмещены в полном объеме, без взимания штрафов.

Информации о количестве пассажиров Turkish Airlines, которые пострадали от запрета, предоставлено не было.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЗАПРЕТ, АВИАКОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]