Для освобождения Пальмиры от ИГИЛ необходимо объединение всех сил на сирийской арене - российский эксперт

Говорить об освобождении сирийской Пальмиры от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) преждевременно, это потребует объединения региональных сил, считает научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин.

"Это потребует очень серьезных объединенных усилий региональных сил, может быть не только сирийской армии вместе с какими-то отрядами, которые захотят к ней присоединиться. И пока, конечно, говорить о каком-то быстром освобождении города преждевременно", - сказал В.Наумкин журналистам.

По его словам, "освобождение города - это очень тяжелая задача, учитывая, что какие-то крупные массированные военные действия артиллерии, авиации и так далее вести сложно, это интерпретируется как разрушение города, и действительно может быть разрушением города". "Это требует серьезных усилий",- подчеркнул он.

Как подчеркнул эксперт, необходимо "объединение сил всех тех игроков, которые расходятся между собой в видении будущего Сирии, но которые должны объединить усилия для того, чтобы освободить город и не только город, очистить Сирию вообще от этой террористической скверны".

"Задача сложная, и не нужно, мне кажется, предаваться опасным иллюзиям, которые некоторое время назад появились, что вот-вот освободим, все хорошо, завтра еще Ракку освободим и вообще все, забудем про этот терроризм. Нет, не забудем. Это серьезная угроза, угроза долговременная",- заключил он.

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру, захваченную годом ранее боевиками ИГИЛ. Однако в конце года террористы вновь захватили этот город, где расположен памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.