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Дальнее зарубежье 30.01.2017 21:30

МИД Литвы не ставит под сомнение принадлежность Калининградской области России

Министерство иностранных дел Литвы не намерено поднимать вопрос о статусе Калининградской области РФ.

"У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области Российской Федерации", - заявила агентству BNS пресс-секретарь министра Раса Якилайтене.

Так литовское внешнеполитическое ведомство отреагировало на высказывания депутата Линаса Бальсиса, ранее призвавшего пересмотреть этот статус.

"Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма", - добавила Р.Якилайтене.

Такую позицию министра пресс-секретарь выразила после того, как российские СМИ большое внимание уделили призывам Л.Бальсиса пересмотреть статус области в качестве реакции на присоединение Крыма к РФ.

На конференции в Вильнюсе 20 января Л.Бальсис заявил, что "срок действия Калининграда закончился" и предложил литовским должностным лицам поднять этот вопрос в органах Евросоюза.

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Тэги: ЛИТВА, МИД, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]