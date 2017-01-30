У Евровидения-2017 появился слоган и логотип

Слоганом песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, выбран "Celebrate diversity" (рус. "Празднуйте разнообразие"), а логотипом - традиционное украинское красное ожерелье, каждая бусина которого имеют уникальный узор, сообщает пресс-служба UA Первый.

"Слоган "Celebrate Diversity" дополняет прошлогоднюю тему "Come Together". В нынешнем лозунге Евровидения важные для песенного конкурса ценности. "Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы отметить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", - рассказал исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд.

"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидения-2017, мы с нетерпением ожидаем фантастического шоу в мае", - добавил он.

Победителями отбора концепции Евровидения-2017 стали украинские агентства Republique и Banda Agency, объединившиеся специально для этого проекта.

В UA Первый напоминают, что 31 января состоится церемония передачи символического ключа от Евровидения мэру Киева от председателя городского совета Стокгольма, после чего начнется жеребьевка стран-участниц конкурса до полуфиналов.

Как сообщалось, конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.