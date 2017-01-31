Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев -1° 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2017 09:05

Власти США сняли обвинения с журналиста RT, задержанного в ходе протестов в день инаугурации Трампа

Прокуратура Соединенных Штатов Америки сняла обвинения с задержанного в день инаугурации президента Дональда Трампа журналиста Russia Today (RT) Александра Рубинштейна, сообщает сайт телеканала.

Ранее СМИ писали, что ему предъявлены обвинения в участии в беспорядках. Россиянину и его американскому коллеге из Эвану Энджелу могло грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

Освещавшие протесты против инаугурации президента США Дональда Трампа А.Рубинштейн и Э.Энджел были задержаны 20 января в Вашингтоне, однако позже американская полиция освободила их, назначив слушания их дел в Верховном суде округа Колумбия на середину февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ЖУРНАЛИСТ, США


Похожие новости


Телеканал LifeNews преследуют цель нанести урон дружеским и добрососедским отношениям между Азербайджаном и Россией – МИД Азербайджана Путин поздравил телекомпанию Russia Today с 10-летием Хакеры - противники Ассанжа атаковали сайты телеканалов RT, на которых выходит его программа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]