Власти США сняли обвинения с журналиста RT, задержанного в ходе протестов в день инаугурации Трампа

Прокуратура Соединенных Штатов Америки сняла обвинения с задержанного в день инаугурации президента Дональда Трампа журналиста Russia Today (RT) Александра Рубинштейна, сообщает сайт телеканала.

Ранее СМИ писали, что ему предъявлены обвинения в участии в беспорядках. Россиянину и его американскому коллеге из Эвану Энджелу могло грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

Освещавшие протесты против инаугурации президента США Дональда Трампа А.Рубинштейн и Э.Энджел были задержаны 20 января в Вашингтоне, однако позже американская полиция освободила их, назначив слушания их дел в Верховном суде округа Колумбия на середину февраля.