Демократы требуют перенести голосование в сенате по Тиллерсону, хотят узнать его позицию по указам Трампа о мигрантах

Лидер демократов в сенате США, сенатор из Нью-Йорка Чарльз Шумер потребовал отложить голосование за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США до тех пор, пока не прояснится его отношение к указу президента США Дональда Трампа о приостановлении выдачи виз гражданам семи стран с мусульманским населением.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в начале слушаний Ч.Шумер обратился к председателю сената с предложением, чтобы голосование по номинации Р.Тиллерсона было перенесено до тех пор, пока кандидат на пост главы Госдепа не предоставит письменные ответы на вопросы о своем отношении к недавним указам Д.Трампа в сфере иммиграционного законодательства.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.