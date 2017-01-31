ООН получила подтверждение, что иммиграционный указ Трампа не коснется сотрудников организации - представитель генсека

Организация Объединенных наций получила заверения администрации США о том, что ее сотрудникам из стран, подпавших под иммиграционный указ президента Дональда Трампа, не будут чиниться препятствия для въезда на территорию Соединенных Штатов, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

"Мы не можем подтвердить, что имели место случаи, когда кто-либо из наших сотрудников пострадал от новой политики", - заявил дипломат журналистам.

Он отметил, что ООН вступила в контакт с администрацией США и получила подтверждение, что действие указа президента не распространяется на дипломатов ООН с визами G-2 и сотрудников организации с визами G-4.

Ранее С.Дюжаррик сообщал, что в минувшие выходные некоторые сотрудники аппарата всемирной организации сталкивались с проблемами при посадке на рейсы, следовавшие в США.

Он также выразил надежду, что ограничения на выдачу виз гражданам семи ближневосточных и африканских государств (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и прием беженцев "носят временный характер".