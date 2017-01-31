Демократы затягивают утверждения кандидатур на правительственные должности по политическим причинам - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что сенаторы-демократы затягивают процесс утверждения кандидатур на правительственные посты.

"Демократы затягивают утверждения моих кандидатур на правительственные должности по чисто политическим причинам. Они только и делают, что ставят преграды. Вот у нас и обамовский генпрокурор", - написал Д. рамп в понедельник у себя в личном микроблоге в "Твиттере".

До сих пор сенатом не утверждены кандидатуры главы Минфина, главы Минюста, министра сельского хозяйства, министра труда, министра здравоохранения и многих других.