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Дальнее зарубежье 31.01.2017 09:43

Демократы затягивают утверждения кандидатур на правительственные должности по политическим причинам - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что сенаторы-демократы затягивают процесс утверждения кандидатур на правительственные посты.

"Демократы затягивают утверждения моих кандидатур на правительственные должности по чисто политическим причинам. Они только и делают, что ставят преграды. Вот у нас и обамовский генпрокурор", - написал Д. рамп в понедельник у себя в личном микроблоге в "Твиттере".

До сих пор сенатом не утверждены кандидатуры главы Минфина, главы Минюста, министра сельского хозяйства, министра труда, министра здравоохранения и многих других.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОКРАТЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]