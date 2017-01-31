СБ ООН на срочном заседании рассмотрит вопрос о ракетном испытании Ирана

Срочное заседание Совета безопасности ООН запланировано на вторник для обсуждения вопроса о проведенном Ираном испытании баллистической ракеты, сообщили дипломаты во всемирной организации.

Инициатором созыва Совбеза выступили США после обращения постпредства Израиля, потребовавшего от ООН незамедлительной реакции.

"В свете осуществленного Ираном 29 января пуска баллистической ракеты среднего радиуса действия Соединенные Штаты предлагают провести срочные консультации Совета безопасности", - говорится в заявлении, распространенном представительством США при ООН.

Постпред Израиля Дани Данон мотивировал свое требование тем, что Иран нарушил соответствующую резолюцию СБ ООН, запрещающую Тегерану производить испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд.

"Члены СБ ООН должны предпринять незамедлительные действия в ответ на шаги Ирана, которые касаются не только Израиля, но и всего Ближнего Востока", - подчеркнул израильский дипломат.