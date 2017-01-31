СБ ООН на срочном заседании рассмотрит вопрос о ракетном испытании Ирана

Срочное заседание Совета безопасности ООН запланировано на вторник для обсуждения вопроса о проведенном Ираном испытании баллистической ракеты, сообщили дипломаты во всемирной организации.
Инициатором созыва Совбеза выступили США после обращения постпредства Израиля, потребовавшего от ООН незамедлительной реакции.
"В свете осуществленного Ираном 29 января пуска баллистической ракеты среднего радиуса действия Соединенные Штаты предлагают провести срочные консультации Совета безопасности", - говорится в заявлении, распространенном представительством США при ООН.
Постпред Израиля Дани Данон мотивировал свое требование тем, что Иран нарушил соответствующую резолюцию СБ ООН, запрещающую Тегерану производить испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд.
"Члены СБ ООН должны предпринять незамедлительные действия в ответ на шаги Ирана, которые касаются не только Израиля, но и всего Ближнего Востока", - подчеркнул израильский дипломат.
В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Катара
Президент Азербайджана принял главу МИД Катара
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 8 раз - Минобороны Азербайджана
Azer-Turk Bank в 2016г сократил активы на 29%
Морские порты Азербайджана в 2016г увеличили перевалку грузов на 7%
Импорт кондиционеров в Азербайджан за 11 месяцев увеличился в 5,3 раза
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Расселение вынужденных переселенцев из бакинских общежитий в новые дома начнется в этом году – президент Азербайджана
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии