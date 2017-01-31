Трамп уволил раскритиковавшую его иммиграционный указ и.о. генпрокурора Йейтс

Президент США Дональд Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

"Сегодня президент Трамп освободил госпожу Йейтс от ее обязанностей и после этого назначил прокурора восточного округа Виргинии Дану Боэнте исполняющим обязанности генерального прокурора до того, как сенатор Джефф Сешнс будет наконец утвержден сенатом", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в понедельник вечером по местному времени.

Отмечается, что "и.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись исполнять указ, нацеленный на защиту граждан США".

"Госпожа С.Йейтс - назначенец администрации Обамы, которая слаба в вопросах границ и очень слаба в вопросах нелегальной миграции", - подчёркивается в заявлении.

"Пришло время всерьёз заняться защитой нашей страны, призыв к более жесткому контролю над лицами, въезжающими из семи опасных зон, не является крайностью, это разумно и необходимо для защиты нашей страны", - заявляет Белый дом,

Ранее назначенная администрацией Барака Обамы С.Йейтс, заявила, что не считает указ президента законным.

"В настоящее время я не убеждена, что защита указа сочетается с нашими обязанностями, как и в том, что этот указ является законным", - написала она в памятке сотрудникам министерства юстиции страны.

Она добавила, что пока исполняет обязанности генерального прокурора, "министерство юстиции не будет предоставлять аргументы в защиту указа, пока я не смогу убедиться в том, что он этого заслуживает".

С.Йейтс призвала юристов не выступать в поддержку указа в тех штатах, которые подали судебные иски против него.

Указом Д.Трампа на 120 дней приостановлен прием Соединенными Штатами беженцев и на 90 дней - выдача виз гражданам семи стран - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана в качестве меры по противодействию терроризму. Этот указ осудили в ряде стран мира, он вызвал также широкую волну протестов в различных районах США