Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев -1° 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2017 09:16

Трамп уволил раскритиковавшую его иммиграционный указ и.о. генпрокурора Йейтс

Президент США Дональд Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

"Сегодня президент Трамп освободил госпожу Йейтс от ее обязанностей и после этого назначил прокурора восточного округа Виргинии Дану Боэнте исполняющим обязанности генерального прокурора до того, как сенатор Джефф Сешнс будет наконец утвержден сенатом", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в понедельник вечером по местному времени.

Отмечается, что "и.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись исполнять указ, нацеленный на защиту граждан США".

"Госпожа С.Йейтс - назначенец администрации Обамы, которая слаба в вопросах границ и очень слаба в вопросах нелегальной миграции", - подчёркивается в заявлении.

"Пришло время всерьёз заняться защитой нашей страны, призыв к более жесткому контролю над лицами, въезжающими из семи опасных зон, не является крайностью, это разумно и необходимо для защиты нашей страны", - заявляет Белый дом,

Ранее назначенная администрацией Барака Обамы С.Йейтс, заявила, что не считает указ президента законным.

"В настоящее время я не убеждена, что защита указа сочетается с нашими обязанностями, как и в том, что этот указ является законным", - написала она в памятке сотрудникам министерства юстиции страны.

Она добавила, что пока исполняет обязанности генерального прокурора, "министерство юстиции не будет предоставлять аргументы в защиту указа, пока я не смогу убедиться в том, что он этого заслуживает".

С.Йейтс призвала юристов не выступать в поддержку указа в тех штатах, которые подали судебные иски против него.

Указом Д.Трампа на 120 дней приостановлен прием Соединенными Штатами беженцев и на 90 дней - выдача виз гражданам семи стран - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана в качестве меры по противодействию терроризму. Этот указ осудили в ряде стран мира, он вызвал также широкую волну протестов в различных районах США

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ГЕНПРОКУРОР, УВОЛЬНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп и Путин беседовали около 40 минут - СМИ Трамп раскритиковал газеты "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" Трамп в среду выделит средства и госбюджета на строительство стены с Мексикой - ТВ Трамп пообещал главам автомобилестроительных концернов смягчить регулирование в сфере окружающей среды Трамп планирует в среду начать разбираться с иммигрантами - СМИ Трамп не станет публиковать свою налоговую декларацию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]