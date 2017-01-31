Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек

Пожар произошел в жилом здании в Хатаинском районе Баку утром во вторник, 5 человек переданы бригаде скорой помощи, 30 человек эвакуированы, отмечается в сообщении МЧС.

«Пожар, который произошел на первом этаже многоэтажного дома в Хатаинском районе Баку, потушен в 07:35 31 января. Во время пожара 5 человек были переданы бригаде скорой помощи и 30 человек были эвакуированы. Квартиры не пострадали от огня», - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что пожар был вызван возгоранием электропроводки и счетчиков.

А.Ахундов