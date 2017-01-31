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Происшествия 31.01.2017 09:23

Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек

Пожар произошел в жилом здании в Хатаинском районе Баку утром во вторник, 5 человек переданы бригаде скорой помощи, 30 человек эвакуированы, отмечается в сообщении МЧС.

«Пожар, который произошел на первом этаже многоэтажного дома в Хатаинском районе Баку, потушен в 07:35 31 января. Во время пожара 5 человек были переданы бригаде скорой помощи и 30 человек были эвакуированы. Квартиры не пострадали от огня», - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что пожар был вызван возгоранием электропроводки и счетчиков.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ЖИЛЬЕ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]