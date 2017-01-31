Официальные курсы Центробанка: 1,9165 AZN/$1, 2,05 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 января сохранил на уровне 1,9165 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 января ЦБА установил на уровне 2,05 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 января Центробанк сохранил на уровне 0,032 манат/1RUB.

Н.Аббасова