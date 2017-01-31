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ТЭК 31.01.2017 09:27

Нефть во вторник продолжает дешеветь, Brent - $55,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижаться после падения по итогам предыдущей торговой сессии до минимума более чем за неделю, сообщает MarketWatch.

Признаки роста активности в сфере нефтедобычи в США нивелируют позитив от предпринимаемых крупнейшими мировыми производителями топлива усилий по сокращению добычи, отмечают аналитики.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:47 мск подешевели на $0,13 (0,24%) - до $55,1 за баррель. На торгах днем ранее их цена опустилась на $0,29 (0,52%), завершив день на уровне $55,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:59 уменьшились на $0,22 (0,42%) - до $52,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,54 (1,02%) и закончив торги на уровне $52,63 за баррель.

Нефть может зафиксировать потери по итогам месяца впервые с октября прошлого года, в частности, WTI подешевела на 2,4%.

"Опасения относительно повышения производства в Америке продолжают нарастать, - отмечает аналитик Love Energy Энрико Чиорандо. - Это продолжает подрывать усилия ОПЕК по снижению глобальных поставок".

Кроме того, по его мнению, "давление на нефтяной рынок оказывает неопределенность политики США после указов президента Дональда Трампа о снижении иммиграции, который вызвал волну критики по всему миру".

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 15 единиц и достигло 566 - максимума с ноября 2015 года. Общее число нефтяных и газовых установок в эксплуатации в США возросло на 18 штук - до 712, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes,

Добыча нефти в США поднялась до максимальных с апреля прошлого года 8,96 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, по данным министерства энергетики страны, и может вырасти еще до конца года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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