Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты в Стамбул из Баку, Нахчывани и Гянджи

Турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" проводит специальную акцию на полеты в Стамбул (аэропорт Ататюрка) из Баку, Нахчывани и Гянджи, сообщается на сайте компании.

В рамках данной акции стоимость билетов по маршрутам Гянджа-Стамбул и Нахчыван-Стамбул (туда-обратно) начинаются от 119 евро. Стоимость билета на рейс Баку-Стамбул (туда-обратно) составляет от 159 евро.

Билеты в рамках акции продаются до 19 февраля 2017 года. Период вылета - с 9 февраля по 30 апреля 2017 года.

Минимальный срок пребывания в каждой из стран назначения – два дня, максимальный срок - один месяц.

Н.Аббасова