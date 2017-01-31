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Транспорт и связь 31.01.2017 09:38

Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты в Стамбул из Баку, Нахчывани и Гянджи

Турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" проводит специальную акцию на полеты в Стамбул (аэропорт Ататюрка) из Баку, Нахчывани и Гянджи, сообщается на сайте компании.

В рамках данной акции стоимость билетов по маршрутам Гянджа-Стамбул и Нахчыван-Стамбул (туда-обратно) начинаются от 119 евро. Стоимость билета на рейс Баку-Стамбул (туда-обратно) составляет от 159 евро.

Билеты в рамках акции продаются до 19 февраля 2017 года. Период вылета - с 9 февраля по 30 апреля 2017 года.

Минимальный срок пребывания в каждой из стран назначения – два дня, максимальный срок - один месяц.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПОЛЕТЫ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]