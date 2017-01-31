Более 180 террористов осудили за год в Казахстане

Спецслужбы Казахстана в 2016 году предотвратили 12 насильственных экстремистских акций, сообщил заместитель начальника штаба антитеррористического центра Комитета нацбезопасности республики Сергей Швейкин.

"В истёкшем году непростая ситуация складывалась в Казахстане. Ярко проявилась проблема так называемого одиночного "джихада". В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций, 182 лица осуждены по террористическим статьям", - сказал С.Швейкин, выступая на международном "круглом столе" по вопросам борьбы с терроризмом в Астане во вторник.

Кроме того, по его словам, за финансирование терроризма привлечены к уголовной ответственности 3 пособника международных террористических организаций (МТО).

"Задержаны и переданы иностранным партнерам пять экстремистов из числа их граждан. При информационной поддержке КНБ зарубежными спецорганами задержаны и привлечены к ответственности 14 членов МТО", - проинформировал представитель КНБ.