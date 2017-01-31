Парламент Великобритании приступает к обсуждению законопроекта о запуске Brexit

Члены палаты общин британского парламента начинают во вторник дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры Brexit, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
Весь процесс рассмотрения и финального голосования по данному вопросу, как планируется, должен завершиться 8 февраля.
По завершении этого процесса в палате общин рассмотрение планов по Brexit начнут в палате лордов.
Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.
В суде пояснили, что в соответствии с законом обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.
Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.
В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Катара
Президент Азербайджана принял главу МИД Катара
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 8 раз - Минобороны Азербайджана
Azer-Turk Bank в 2016г сократил активы на 29%
Морские порты Азербайджана в 2016г увеличили перевалку грузов на 7%
Импорт кондиционеров в Азербайджан за 11 месяцев увеличился в 5,3 раза
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Расселение вынужденных переселенцев из бакинских общежитий в новые дома начнется в этом году – президент Азербайджана
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии