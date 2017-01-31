Парламент Великобритании приступает к обсуждению законопроекта о запуске Brexit

Члены палаты общин британского парламента начинают во вторник дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры Brexit, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Весь процесс рассмотрения и финального голосования по данному вопросу, как планируется, должен завершиться 8 февраля.

По завершении этого процесса в палате общин рассмотрение планов по Brexit начнут в палате лордов.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что в соответствии с законом обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.