Морские порты Азербайджана в 2016г увеличили перевалку грузов на 7%

Морские порты Азербайджана в 2016 году увеличили объем перевалки грузов по сравнению с показателем 2015 года на 6,7% - до 9 млн 125,9 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«Из общего объема грузов 8 млн 541,9 тыс. тонн или 93,6% пришлось на международные транзитные грузы, 6,4% - на местные грузы», - сообщили в комитете.

В 2015 году в морских портах Азербайджана было обработано 8,55 млн тонн грузов.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. В Баку порт имеет 17 причалов (5 предназначены для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, 10 - для перевозки леса и других грузов, 2 - пассажирских). Бакинский порт располагает также крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят.

Н.Аббасова