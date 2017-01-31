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СНГ 31.01.2017 11:04

Украинские власти готовятся к эвакуации жителей Авдеевки

В течение дня есть возможность эвакуировать до 8 тыс. жителей Авдеевки, сообщил во вторник утром глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тыс. человек. Города области готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей", - говорится в сообщении на его странице в Фейсбуке.

Губернатор отметил, что на подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания, ВСУ предоставили дополнительные полевые кухни.

Кроме этого, по состоянию на 8 утра в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты выдачи горячей пищи и воды жителям города.

Как сообщалось, боевые действия в авдеевской промзоне, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями, активизировались с минувшего воскресенья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, АВДЕЕВКА, ГУБЕРНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]