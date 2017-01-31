Украинские власти готовятся к эвакуации жителей Авдеевки

В течение дня есть возможность эвакуировать до 8 тыс. жителей Авдеевки, сообщил во вторник утром глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тыс. человек. Города области готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей", - говорится в сообщении на его странице в Фейсбуке.

Губернатор отметил, что на подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания, ВСУ предоставили дополнительные полевые кухни.

Кроме этого, по состоянию на 8 утра в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты выдачи горячей пищи и воды жителям города.

Как сообщалось, боевые действия в авдеевской промзоне, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями, активизировались с минувшего воскресенья.