Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев -1° 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2017 10:50

Трамп сменил руководителя Иммиграционной и таможенной службы США

Президент Дональд Трамп освободил от занимаемой должности и.о. руководителя Иммиграционной и таможенной службы Дениэла Рагсдейла, сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли.

При этом Д.Трамп никак не обосновал решение об увольнении Д.Рагсдейла, который был назначен при президенте Бараке Обаме.

Его место занял один из высокопоставленных представителей ведомства Томас Хоман.

"Я верю в то, что он (Т.Хоман) продолжит служить как сильный и эффективный лидер в Иммиграционной и таможенной службе", - говорится в сообщении, распространенном в ночь на вторник от имени Дж.Келли.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИММИГРАЦИЯ, ТАМОЖНЯ, РУКОВОДСТВО


Похожие новости


Трамп планирует в среду начать разбираться с иммигрантами - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]