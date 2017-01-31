Трамп сменил руководителя Иммиграционной и таможенной службы США

Президент Дональд Трамп освободил от занимаемой должности и.о. руководителя Иммиграционной и таможенной службы Дениэла Рагсдейла, сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли.

При этом Д.Трамп никак не обосновал решение об увольнении Д.Рагсдейла, который был назначен при президенте Бараке Обаме.

Его место занял один из высокопоставленных представителей ведомства Томас Хоман.

"Я верю в то, что он (Т.Хоман) продолжит служить как сильный и эффективный лидер в Иммиграционной и таможенной службе", - говорится в сообщении, распространенном в ночь на вторник от имени Дж.Келли.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.