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Дальнее зарубежье 31.01.2017 11:21

Нетаньяху обвинил Тегеран в нарушении резолюции ООН и обещал обсудить с Трампом вопрос о возобновлении санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в проведении испытания баллистической ракеты, назвав его "грубым нарушением" резолюции СБ ООН, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Иранская агрессия не должна остаться без ответа", - цитирует Би-би-си слова Б. Нетаньяху.

Наряду с этим израильский премьер заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом поставит вопрос о возобновлении санкций в отношении Ирана.

Представитель Белого дома США сообщил Би-би-си, что ракета развалилась до завершения испытания. При этом остается невыясненным, ракета какого типа была запущена, и является ли ее испытание откровенным нарушением резолюции ООН.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН призывает Иран не проводить испытания "баллистических ракет, способных нести ядерный заряд".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]