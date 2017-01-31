Нетаньяху обвинил Тегеран в нарушении резолюции ООН и обещал обсудить с Трампом вопрос о возобновлении санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в проведении испытания баллистической ракеты, назвав его "грубым нарушением" резолюции СБ ООН, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Иранская агрессия не должна остаться без ответа", - цитирует Би-би-си слова Б. Нетаньяху.

Наряду с этим израильский премьер заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом поставит вопрос о возобновлении санкций в отношении Ирана.

Представитель Белого дома США сообщил Би-би-си, что ракета развалилась до завершения испытания. При этом остается невыясненным, ракета какого типа была запущена, и является ли ее испытание откровенным нарушением резолюции ООН.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН призывает Иран не проводить испытания "баллистических ракет, способных нести ядерный заряд".