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Дальнее зарубежье 31.01.2017 11:35

Канадская прокуратура выдвинула обвинения напавшему на мечеть в Квебеке

Прокуратура Канады выдвинула обвинения в отношении 27-летнего жителя провинции Квебек Александра Биссонетта в предумышленном убийстве шести человек и пяти покушениях на убийство, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Обвинения выдвинуты в отношении А.Биссонетта после того, как он совершил вооруженное нападение на мечеть в городе Квебек.

Сообщается, что нападавший был студентом Лавальского университета в Канаде, где изучал антропологию и политику и был известен своими ультраправыми взглядами.

Кроме того, А.Биссонетт выражал поддержку французской правой партии "Национальный фронт" и американскому президенту Дональду Трампу. Известно также, что он находился под наблюдением экспертов, обозревающих экстремистские группировки в Квебеке.

В ночь на понедельник по московскому времени в городе Квебек в одноименной канадской провинции неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу.

По данным местной полиции, шесть человек стали жертвами нападения и 19 получили ранения. Пять человек все еще госпитализированы - двое в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападение как террористический акт.

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Тэги: КАНАДА, МЕЧЕТЬ, НАПАДЕНИЕ, ОБВИНЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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