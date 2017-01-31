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СНГ 31.01.2017 13:25

Более 1,2 тыс. жителей Дагестана уехали в Сирию воевать за ИГИЛ - республиканское МВД

Более тысячи жителей Дагестана воюют в рядах террористов в Сирии, сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.

"К сожалению, в последние годы за Дагестаном закрепилась недобрая слава, хотя за последние 3-4 года эта ситуация существенно изменилась, но проблема все-таки остается... Более 1, 2 тыс. человек, наших земляков воюют в Сирии в рядах ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ). Мы не смогли в этом направлении проработать и дали возможность этим людям уехать, как говорится, на чужую войну", - сказал министр, выступая на республиканском форуме "Наш участковый" во вторник.

Он отметил, что организация профилактики правонарушений и преступлений требуют тесного сотрудничества правоохранителей, органов государственной власти и общественности.

"Не ошибусь, если скажу, что в республике нет ни одного городского округа или муниципального образования, где проблема профилактики правонарушений и преступлений решена", - добавил А.Магомедов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИКИ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]