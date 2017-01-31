Глава Минобороны Армении заявил о желании повысить уровень оборонного сотрудничества с Ираном

Ереван нацелен на расширение сотрудничества с Тегераном в оборонной сфере, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Армения желает расширить сотрудничество с Ираном в оборонной сфере и повысить уровень двусторонних отношений. Уверен, что этот визит посодействует дальнейшему сотрудничеству", - сказал В.Саркисян на встрече с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом в Тегеране во вторник.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Ирана, в свою очередь Х.Дехган отметил, что Тегеран считает неприемлемым применение силы в решении региональных проблем.

"Неприемлемо применение силы в решении региональных проблем. Их решение должно произойти исключительно мирным путем, посредством переговоров. Иран в этом направлении не пожалеет усилий", - сказал Х.Дехган.