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Регион 31.01.2017 13:48

Глава Минобороны Армении заявил о желании повысить уровень оборонного сотрудничества с Ираном

Ереван нацелен на расширение сотрудничества с Тегераном в оборонной сфере, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Армения желает расширить сотрудничество с Ираном в оборонной сфере и повысить уровень двусторонних отношений. Уверен, что этот визит посодействует дальнейшему сотрудничеству", - сказал В.Саркисян на встрече с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом в Тегеране во вторник.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Ирана, в свою очередь Х.Дехган отметил, что Тегеран считает неприемлемым применение силы в решении региональных проблем.

"Неприемлемо применение силы в решении региональных проблем. Их решение должно произойти исключительно мирным путем, посредством переговоров. Иран в этом направлении не пожалеет усилий", - сказал Х.Дехган.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]