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Дальнее зарубежье 31.01.2017 14:05

В Пекине построят 20 участков метро в 2017 году

В Пекине в текущем году будет вестись строительство 20 линий и участков линий метрополитена, сообщила пресс-служба китайской столицы.

В результате общая протяженность метро увеличится более чем на 350 километров.

В том числе в этом году начнется строительство двух новых веток: линии CBD, проходящей через центральный деловой район столицы, и линии Яньшань-Фаншань на юго-западе города.

В настоящее время в Пекине действуют 19 линией рельсового транспорта, общая протяженность которых составляет 574 километра, сообщает агентство "Синьхуа".

Подземка столицы КНР занимает второе место по длине линий в мире после шанхайского метро.

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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, МЕТРО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]