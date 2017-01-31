В Пекине построят 20 участков метро в 2017 году

В Пекине в текущем году будет вестись строительство 20 линий и участков линий метрополитена, сообщила пресс-служба китайской столицы.

В результате общая протяженность метро увеличится более чем на 350 километров.

В том числе в этом году начнется строительство двух новых веток: линии CBD, проходящей через центральный деловой район столицы, и линии Яньшань-Фаншань на юго-западе города.

В настоящее время в Пекине действуют 19 линией рельсового транспорта, общая протяженность которых составляет 574 километра, сообщает агентство "Синьхуа".

Подземка столицы КНР занимает второе место по длине линий в мире после шанхайского метро.