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Дальнее зарубежье 31.01.2017 14:17

Министры обороны НАТО подытожат на встрече в феврале меры по укреплению альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник в Брюсселе, что министры обороны стран-членов альянса дадут оценку комплексу мер по усилению сил НАТО, принятых в последнее время в связи с изменением международной обстановки.

"Мы подытожим эту работу на встрече наших министров обороны в феврале", - сказал Й.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радовым.

Генсек упомянул, что НАТО "реагирует за счет увеличения присутствия на юго-востоке, а также в государствах Балтии, а также в Польше", и кроме этого, усиливает позиции в регионе Черного моря.

"Мы видим, что Россия ведет себя более напористо и более самоутверждающим образом, мы видим на южном фланге терроризм, и мы наблюдаем кибератаки и ведение гибридных военных действий", - отметил он.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УСИЛЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]