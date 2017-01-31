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Инфраструктура и тендеры 31.01.2017 13:13

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2016г составили около 4 млрд манатов - министр

Объем инвестиций в развитие регионов Азербайджана в 2016 году составил около 4 млрд манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2016 году на развитие регионов Азербайджана направлено около 4 млрд манатов. Кроме того, в 2016 году в рамках распоряжений, подписанных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на эти цели был выделен 261 млн манатов», - сказал Ш.Мустафаев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана в 2014-2018гг».

Министр отметил, что в 2016 году в регионах были построены или отремонтированы автомобильные дороги общей протяженностью 850 км, 27 мостов и путепроводов, а также построены сельские дороги протяженностью 120 км, которые соединяют 480 населенных пунктов с населением в 790 тыс. человек.

Министр добавил, что в минувшем году в строй была введена одна электростанция, в регионах проложены линии электропередач протяженностью свыше 7,422 тыс. км, построено или отремонтировано 784 трансформатора и 46 подстанций. Кроме того, по его словам, в 2016 году проложены или отремонтированы газопроводы протяженностью 8,2 тыс. км, обеспечены газом 209 населенных пунктов в 36 районах, уровень газификации регионов достиг 92%.

Министр отметил, что в 2016 году в регионах проложены водные линии протяженностью 825 км, канализационные линии протяженностью 541 км, прорыто 32 артезианских колодца, построены 27 водохранилищ, завершены проекты создания и реконструкции систем водоснабжения в 5 городах с общим населением более 120 тыс. человек, установлены водоочистительные установки модульного типа в 56 жилых пунктах с общим населением в 100 тыс. человек.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОНЫ, РАЗВИТИЕ, – ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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