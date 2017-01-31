Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.05 RUR   0.032 GBR   2.3975 TRY   0.5067

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2017 16:28

Президент Болгарии высказался за сотрудничество НАТО и России в борьбе с терроризмом

Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник в Брюсселе, что страны НАТО и Россия должны объединить силы в борьбе с радикальным исламом, который является основной угрозой для Европы.

"Основную угрозу (Европе - ИФ) представляет международный терроризм. Нам необходимо противостоять радикальному исламу, и результатов можно будет добиться, только если НАТО и Россия окажут совместные усилия по борьбе с этими явлениями", - сказал Р.Радев во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, НАТО, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]