Президент Болгарии высказался за сотрудничество НАТО и России в борьбе с терроризмом

Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник в Брюсселе, что страны НАТО и Россия должны объединить силы в борьбе с радикальным исламом, который является основной угрозой для Европы.
"Основную угрозу (Европе - ИФ) представляет международный терроризм. Нам необходимо противостоять радикальному исламу, и результатов можно будет добиться, только если НАТО и Россия окажут совместные усилия по борьбе с этими явлениями", - сказал Р.Радев во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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