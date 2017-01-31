В Южной Корее представили новые учебники истории со спорной трактовкой правления отца Пак Кын Хе

Министерство образования Южной Кореи во вторник представила окончательную версию новых учебников по истории для средней и старшей школы, которые ранее вызвали серьезные разногласия из-за содержащейся в них трактовки прошлого страны, сообщают южнокорейские СМИ.

Конфликт возник вокруг описания правления покойного президента Пак Чон Хи, занимавшего пост с 1963 по 1979 годы - отца нынешнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, чьи полномочия приостановлены из-за процедуры импичмента.

"Нам нужно сформировать восприятие истории, которое будет способствовать положительному взгляду на наше собственное прошлое", - заявил журналистам замминистра образования Ли Юн.

Критики учебников утверждают, что их авторы пытаются отретушировать авторитарное президентство Пак Чон Хи, в ходе которого происходили нарушения прав человека.

В ответ консерваторы заявляют, что нынешние учебники по истории ангажированы в пользу левых идей, приуменьшают достижения индустриализации Южной Кореи после Второй мировой войны и не уделяют достаточно внимания нарушениям прав человека в КНДР.

Ранее южнокорейское правительство планировало сделать новые учебники обязательными для образовательных учреждений. Однако после волны критики в Сеуле решили позволить школам выбирать между этими учебниками и книгами коммерческих издательств.

Президент Пак Чон Хи, в частности, известен тем, что его экономические реформы позволили Южной Корее обогнать экономику КНДР, однако его режим занимался подавлением гражданских свобод.

Пак Чон Хи был застрелен 26 октября 1979 года директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю, который в ходе следствия заявил, что Пак Чон Хи являлся препятствием для установления демократии в стране. Ким Джэ Гю и его сообщники были приговорен к смертной казни и повешены в 1980 году.