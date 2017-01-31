Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.05 RUR   0.032 GBR   2.3975 TRY   0.5067

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2017 14:21

В Египте в январе зверски убили пятерых коптов

Череда зверских убийств коптов-христиан произошла в Египте.

Тела пятерых верующих были обнаружены в течение этого месяца в различных регионах страны. У всех было перерезано горло, сообщает британский сайт "Christian Today".

Один из случаев произошел в Александрии, где мусульманин убил владельца коптского магазина, обвинив его в торговле спиртным. В своем доме на севере страны на Рождество была убита пожилая семейная пара.

При этом полиция отказывается квалифицировать данные преступления как совершенные на почве религиозной ненависти, несмотря на то, что во всех пяти случаях ничего украдено не было.

В Египте проживает 9 млн христиан, преимущественно копты.

Как сообщалось, в декабре террорист-смертник устроил взрыв на территории коптского собора Святого Марка в Каире. Ответственность за теракт, в результате которого были убиты и ранены десятки человек, взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ХРИСТИАНЕ, УБИЙСТВА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]