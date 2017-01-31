Посол США на Филиппинах отверг обвинения Дутерте в создании на территории страны военных складов

Американский посол на Филиппинах Сун Ким отверг обвинения филиппинского президента Родриго Дутерте в адрес Вашингтона в том, что США якобы создают на территории страны военные склады, сообщают во вторник западные СМИ.
"Мы не строим никаких военных складов нигде на Филиппинах", - сказал Сун Ким.
Он добавил, что США не могут ничего размещать на территории Филиппин без согласия на это правительства страны.
Ранее Р.Дутерте заявлял, что США создают постоянные склады вооружений на пяти базах на территории Филиппин.
Он в очередной раз пригрозил, что может пересмотреть действие соглашения об оборонном сотрудничестве, согласно которому военнослужащие США могут быть размещены на некоторых филиппинских базах.
В свою очередь представитель Р.Дутерте Эрнесто Абелья отказался сообщить, откуда у президента страны появилась такая информация.
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Глава МИД Азербайджана в феврале в Мюнхене проведет встречу с посредниками по Карабаху
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии