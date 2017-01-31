Посол США на Филиппинах отверг обвинения Дутерте в создании на территории страны военных складов

Американский посол на Филиппинах Сун Ким отверг обвинения филиппинского президента Родриго Дутерте в адрес Вашингтона в том, что США якобы создают на территории страны военные склады, сообщают во вторник западные СМИ.

"Мы не строим никаких военных складов нигде на Филиппинах", - сказал Сун Ким.

Он добавил, что США не могут ничего размещать на территории Филиппин без согласия на это правительства страны.

Ранее Р.Дутерте заявлял, что США создают постоянные склады вооружений на пяти базах на территории Филиппин.

Он в очередной раз пригрозил, что может пересмотреть действие соглашения об оборонном сотрудничестве, согласно которому военнослужащие США могут быть размещены на некоторых филиппинских базах.

В свою очередь представитель Р.Дутерте Эрнесто Абелья отказался сообщить, откуда у президента страны появилась такая информация.