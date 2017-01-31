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Дальнее зарубежье 31.01.2017 13:52

Работник аэропорта в США случайно нашел семь пакетов кокаина в самолете

Работник международного аэропорта города Тулса в американском штате Оклахома случайно обнаружил семь пакетов кокаина стоимостью более $430 тыс. во время техосмотра самолета авиакомпании American Airlines, сообщает во вторник американский телеканал "Фокс Ньюс".

Самолет, в котором была сделана находка, прилетел в Майами из Боготы, столицы Колумбии. После приземления самолет был направлен в аэропорт Тулсы для технической проверки.

Сотрудник передал найденный кокаин местной полиции.

На данный момент управление по борьбе с наркотиками города Майами ведет расследование этого дела.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, НАРКОТИКИ, НАХОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]