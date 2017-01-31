Работник аэропорта в США случайно нашел семь пакетов кокаина в самолете

Работник международного аэропорта города Тулса в американском штате Оклахома случайно обнаружил семь пакетов кокаина стоимостью более $430 тыс. во время техосмотра самолета авиакомпании American Airlines, сообщает во вторник американский телеканал "Фокс Ньюс".

Самолет, в котором была сделана находка, прилетел в Майами из Боготы, столицы Колумбии. После приземления самолет был направлен в аэропорт Тулсы для технической проверки.

Сотрудник передал найденный кокаин местной полиции.

На данный момент управление по борьбе с наркотиками города Майами ведет расследование этого дела.