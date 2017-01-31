Freedom House оценила Украину как частично свободную страну в своем ежегодном рейтинге

Украина попала в раздел "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в мире-2017" Freedom House.
"В рейтинге "Свободы в мире" 2017 года рейтинг Украины остался такой же - 3 балла. И страна осталась в категории частично свободной", - сказал директор представительства Freedom House на Украине Мэтью Шааф во вторник в Киеве.
В своем отчете организация констатирует, что начало 2016 года ознаменовалось продолжением внутриполитического противостояния в стране.
Freedom House отмечает, что правительство Арсения Яценюка достигло прогресса в реформировании газового и банковского секторов, правительство Владимира Гройсмана продолжило реформирование энергетического сектора, что позволило сократить возможности для коррупции, а также были приняты изменения в законодательство в части судебной реформы.
"Несмотря на это, в течение года другие меры по борьбе с коррупцией продвигались низкими темпами", - говорится в обзоре к отчету.
М.Шааф отметил, что после гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета появилась серьезная обеспокоенность состоянием безопасности и свободы журналистов.
В нем также отмечается, что в 2016 году переселенцы из Крыма и Донбасса по-прежнему сталкивались с трудностями в получении доступа к государственным услугам, а по состоянию на конец года ситуации с разработкой законодательной базы и проведением будущих выборов в неподконтрольных Киевом регионах так и остались неопределенными.
"Украинская власть не очень продвинулась в вопросе выполнения требований, выдвинутых ей украинским обществом и международным сообществом в расследовании и наказании за преступления, совершенные в последние месяцы правления Виктора Януковича в конце 2013 - в начале 2014 годов, в том числе в проведении расследования и наказания за убийства протестующих", - сказано в обзоре.
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