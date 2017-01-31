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СНГ 31.01.2017 16:19

Казахстанский МИД пока не обладают информацией о возможной повторной встрече по Сирии в Астане

Министерство иностранных дел Казахстана пока не обладает информацией о возможной повторной встрече в Астане по вопросу урегулирования ситуации в Сирии, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Пока у нас нет информации. Обращайтесь к первоисточнику", - сказал журналистам К.Абдрахманов, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

Накануне научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин не исключил проведения в Астане новых раундов переговоров правительства Дамаска и вооруженной оппозиции Сирии.

"Не исключаю, что Астана может стать постоянной площадкой, да, может быть Астана-2 и Астана-3 даже", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры с участием представителей сирийской вооруженной оппозиции и Дамаска при посредничестве спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и стран-гарантов - России, Турции и Ирана прошли в Астане в начале минувшей недели.

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков 27 января сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что в Астане готовы принять встречи экспертов России, Турции и Ирана для выработки механизмов контроля за прекращением огня в Сирии.

"Мы всегда готовы принять их (участников переговорного процесса - ИФ) снова", - сказал А.Жайнаков.

Отвечая на вопрос о возможной дате проведения экспертной встречи, он ответил: "все зависит от дальнейшего развития ситуации".

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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