Затраты на проект строительства Транс-Адриатического газопровода составят 4,5 млрд евро –консорциум TAP

Стоимость проекта строительства Транс-Адриатического газопровода ( Trans-Adriatic pipeline, TAP) составит 4,5 млрд евро, заявил генеральный директор консорциума TAP Йен Брэдшоу в интервью турецкому агентству Anadolu.

Ранее стоимость работ по строительству газопровода TAP оценивалась в 6 млрд евро.

«До сих пор мы не называли точную цифру по стоимости проекта TAP из-за присуждения контрактов. Однако теперь можем заявить, что газопровод TAP обойдется в 4,5 млрд евро. Эта сумма также включает продолжающиеся с 2009 года проектные и инженерные работы по проекту», - отметил Й.Брэдшоу.

По его словам, в I-ом квартале текущего года в рамках проекта начнется строительство компрессорных станций. Строительство морской части газопровода будет осуществляться в течение 2018-2019гг.

Й.Брэдшоу также сообщил, что консорциум «Шах-Дениз» планирует начать продажу Грузии и Турции первого газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз в конце 2018 года. Поставки же первого газа с этого месторождения в Европу по TAP начнутся через год, к началу 2020 году.

"Что касается финансовых вопросов, то в 2017 году мы уточним график финансирования газопровода TAP. Мы ожидаем, что поставки товаров и услуг в рамках проекта будут профинансированы Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и рядом экспортных кредитных агентств стран Организации экономического сотрудничества и развития», - подчеркнул он.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км – через Италию.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова