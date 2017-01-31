Затраты на проект строительства Транс-Адриатического газопровода составят 4,5 млрд евро –консорциум TAP

Стоимость проекта строительства Транс-Адриатического газопровода ( Trans-Adriatic pipeline, TAP) составит 4,5 млрд евро, заявил генеральный директор консорциума TAP Йен Брэдшоу в интервью турецкому агентству Anadolu.
Ранее стоимость работ по строительству газопровода TAP оценивалась в 6 млрд евро.
«До сих пор мы не называли точную цифру по стоимости проекта TAP из-за присуждения контрактов. Однако теперь можем заявить, что газопровод TAP обойдется в 4,5 млрд евро. Эта сумма также включает продолжающиеся с 2009 года проектные и инженерные работы по проекту», - отметил Й.Брэдшоу.
По его словам, в I-ом квартале текущего года в рамках проекта начнется строительство компрессорных станций. Строительство морской части газопровода будет осуществляться в течение 2018-2019гг.
Й.Брэдшоу также сообщил, что консорциум «Шах-Дениз» планирует начать продажу Грузии и Турции первого газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз в конце 2018 года. Поставки же первого газа с этого месторождения в Европу по TAP начнутся через год, к началу 2020 году.
"Что касается финансовых вопросов, то в 2017 году мы уточним график финансирования газопровода TAP. Мы ожидаем, что поставки товаров и услуг в рамках проекта будут профинансированы Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и рядом экспортных кредитных агентств стран Организации экономического сотрудничества и развития», - подчеркнул он.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км – через Италию.
Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу.
Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Глава МИД Азербайджана в феврале в Мюнхене проведет встречу с посредниками по Карабаху
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
ЮНИСЕФ запросил на 2017 год $3 млрд для оказания помощи детям
Иран не нарушил Совместного всеобъемлющего плана действий, но его ракетные испытания вызывают беспокойство - представитель ЕС
Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии