В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана

Баку предложил организовать встречу министров иностранных дел Совета сотрудничества стран Залива (GCC) с главой МИД Азербайджана.
Во вторник в Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Катара Эльмара Мамедъярова Шейха Мухаммеда бин Абдурахмана Ат-Тани, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
«Мы предложили проведести заседания министров GCC и с главой МИД Азербайджана. Идут обсуждения даты встречи. Думаю, к лету 2017 года мы проведем подобную конференцию в Баку»,- сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи.
Азербайджанский министр отметил, что сотрудничество между Баку и Дохой развивается динамичными темпами в различных направлениях.
«Развиваются наши политические отношения, которые, в том числе, совпадают и на международном уровне. В ходе встречи мы рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Как вы знаете, Катар играет большую роль в мировой энергетике. Мы обсудили проекты строительства газопроводов TANAP и TAP, затронули вопросы Южного газового коридора и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс»,- отметил Э.Мамедъяров.
По его словам, стороны имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма.
«Считаем, что сфера туризма одна из важных. Это создает возможности не только посещения людьми Азербайджана, но и вложения инвестиций в инфраструктурные проекты. Мы достигли соглашения об увеличении числа рейсов Qatar Airways в Баку»,- отметил он.
М.Ат-Тани, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между официальным Баку и GCC принесет выгоды как Азербайджану, так и странам Персидского залива. «Мы со своей стороны поддерживаем это сотрудничество, и уверены, что оно принесет Совету и Азербайджану большие выгоды»,- подчеркнул М.Ат-Тани.
Подтвердив слова своего азербайджанского коллеги о высоком уровне политических взаимоотношений, М.Ат-Тани подчеркнул, что в ходе встречи тет-а-тет «еще раз выразили свою поддержку Азербайджану в проблемах, с которыми столкнулась страна».
«Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям. Все обсуждения и проекты, которые мы реализовали, были плодотворными. Но у нас имеются еще возможности. Очень высок потенциал сотрудничества в сфере туризма. Кроме того, я и мой коллега обсудили вопросы упрощения визового режима между нашими странами»,- сказал глава МИД Катара.
По его словам, министры также обсудили возможности обмена студентами на двусторонней основе.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
ЮНИСЕФ запросил на 2017 год $3 млрд для оказания помощи детям
Иран не нарушил Совместного всеобъемлющего плана действий, но его ракетные испытания вызывают беспокойство - представитель ЕС
Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии