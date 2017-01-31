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Внешняя политика 31.01.2017 14:25

В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана

Баку предложил организовать встречу министров иностранных дел Совета сотрудничества стран Залива (GCC) с главой МИД Азербайджана.

Во вторник в Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Катара Эльмара Мамедъярова Шейха Мухаммеда бин Абдурахмана Ат-Тани, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«Мы предложили проведести заседания министров GCC и с главой МИД Азербайджана. Идут обсуждения даты встречи. Думаю, к лету 2017 года мы проведем подобную конференцию в Баку»,- сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи.

Азербайджанский министр отметил, что сотрудничество между Баку и Дохой развивается динамичными темпами в различных направлениях.

«Развиваются наши политические отношения, которые, в том числе, совпадают и на международном уровне. В ходе встречи мы рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Как вы знаете, Катар играет большую роль в мировой энергетике. Мы обсудили проекты строительства газопроводов TANAP и TAP, затронули вопросы Южного газового коридора и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс»,- отметил Э.Мамедъяров.

По его словам, стороны имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма.

«Считаем, что сфера туризма одна из важных. Это создает возможности не только посещения людьми Азербайджана, но и вложения инвестиций в инфраструктурные проекты. Мы достигли соглашения об увеличении числа рейсов Qatar Airways в Баку»,- отметил он.

М.Ат-Тани, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между официальным Баку и GCC принесет выгоды как Азербайджану, так и странам Персидского залива. «Мы со своей стороны поддерживаем это сотрудничество, и уверены, что оно принесет Совету и Азербайджану большие выгоды»,- подчеркнул М.Ат-Тани.

Подтвердив слова своего азербайджанского коллеги о высоком уровне политических взаимоотношений, М.Ат-Тани подчеркнул, что в ходе встречи тет-а-тет «еще раз выразили свою поддержку Азербайджану в проблемах, с которыми столкнулась страна».

«Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям. Все обсуждения и проекты, которые мы реализовали, были плодотворными. Но у нас имеются еще возможности. Очень высок потенциал сотрудничества в сфере туризма. Кроме того, я и мой коллега обсудили вопросы упрощения визового режима между нашими странами»,- сказал глава МИД Катара.

По его словам, министры также обсудили возможности обмена студентами на двусторонней основе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРС/ЗАЛИВ, СОВЕТ, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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