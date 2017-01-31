Марокко спустя 33 года вновь стало членом Африканского союза

Государства-члены Африканского союза (АС) высказались в пользу возвращения Марокко в организацию, сообщают во вторник французские СМИ.

"Марокко теперь является полноправным членом АС. Этому предшествовали длительные дебаты, однако 39 из 54 стран-членов союза одобрили возвращение Марокко даже при условии сохранения территориальных споров относительно Западной Сахары", - приводят издания слова президента Сенегала Маки Салля.

При этом М.Салль выразил надежду на то, что со вступлением Марокко в ряды членов союза удастся быстрее выработать решение по сахарскому вопросу.

Решение о повторном принятии Марокко в АС было принято на 28-м саммите организации в Аддисе-Абебе (Эфиопия).

Марокко покинуло АС в 1984 году после того, как в организацию была принята Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Причиной выхода страны из союза стали споры между САДР и марокканскими властями о принадлежности территории Западной Сахары.