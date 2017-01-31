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Дальнее зарубежье 31.01.2017 14:32

Марокко спустя 33 года вновь стало членом Африканского союза

Государства-члены Африканского союза (АС) высказались в пользу возвращения Марокко в организацию, сообщают во вторник французские СМИ.

"Марокко теперь является полноправным членом АС. Этому предшествовали длительные дебаты, однако 39 из 54 стран-членов союза одобрили возвращение Марокко даже при условии сохранения территориальных споров относительно Западной Сахары", - приводят издания слова президента Сенегала Маки Салля.

При этом М.Салль выразил надежду на то, что со вступлением Марокко в ряды членов союза удастся быстрее выработать решение по сахарскому вопросу.

Решение о повторном принятии Марокко в АС было принято на 28-м саммите организации в Аддисе-Абебе (Эфиопия).

Марокко покинуло АС в 1984 году после того, как в организацию была принята Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Причиной выхода страны из союза стали споры между САДР и марокканскими властями о принадлежности территории Западной Сахары.

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Тэги: АФРИКА, СОЮЗ, МАРОККО, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]