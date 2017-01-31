Марокко спустя 33 года вновь стало членом Африканского союза

Государства-члены Африканского союза (АС) высказались в пользу возвращения Марокко в организацию, сообщают во вторник французские СМИ.
"Марокко теперь является полноправным членом АС. Этому предшествовали длительные дебаты, однако 39 из 54 стран-членов союза одобрили возвращение Марокко даже при условии сохранения территориальных споров относительно Западной Сахары", - приводят издания слова президента Сенегала Маки Салля.
При этом М.Салль выразил надежду на то, что со вступлением Марокко в ряды членов союза удастся быстрее выработать решение по сахарскому вопросу.
Решение о повторном принятии Марокко в АС было принято на 28-м саммите организации в Аддисе-Абебе (Эфиопия).
Марокко покинуло АС в 1984 году после того, как в организацию была принята Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Причиной выхода страны из союза стали споры между САДР и марокканскими властями о принадлежности территории Западной Сахары.
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Глава МИД Азербайджана в феврале в Мюнхене проведет встречу с посредниками по Карабаху
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии