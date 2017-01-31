Пострадавшим торговцам ювелирными изделиями сгоревшего накануне в Тбилиси четырехэтажного торгового центра "Детский мир" во вторник разрешили изъять из своих несгораемых сейфов принадлежащие им драгоценности, сообщили журналистам в администрации "Детского мира".

Флигель сгоревшего здания, в котором находилась "Золотая биржа" спасатели специально укрепили металлическими конструкциями, чтобы обеспечить безопасность при вскрытии сейфов.

"На "Золотой бирже" торговали примерно 170 торговцев. Каждый из них в присутствии следователя и при видеозаписи вскрывает свой сейф", - сообщил журналистам директор "Детского мира" Георгий Мачавариани.

Прошедшие данную процедуру торговцы довольны, что принадлежащие им золотые изделия не пострадали, однако некоторые из них заявили журналистам, что полностью огнем уничтожены серебряные изделия, остававшиеся на остекленных прилавках.

Между тем в эти часы акцию протеста проводят торговцы "Детского мира", у которых полностью сгорели мебель, ковры, обувь, ткани другие изделия. По заявлению участников акции, их судьбой никто из городских властей не интересуется.

Как заявил журналистам мэр Тбилиси Давид Нармания, помощь будет оказана всем пострадавшим от пожара.

В ночь на понедельник в Тбилиси сгорело четырехэтажное здание торгового центра "Детский мир". Огнем было уничтожено 15 тысяч квадратных метров торговых площадей. Пострадавших нет. Причины пожара пока не установлены. Не подсчитан и нанесенный пожаром ущерб, однако речь идет о миллионах долларов.

Здание "Детского мира", по заявлению представителей его администрации, не подлежит восстановлению и должно быть разрушено.