Азербайджан назначит своего первого торгового представителя в Россию

Первый торговый представитель Азербайджана будет назначен в Россию, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев во вторник на встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

«Первый торговый представитель Азербайджана будет назначен в Россию. Это решение логически верное, поскольку РФ является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана», - отметил С.Бабаев.

По его словам, обсуждается также вопрос назначения торговых представителей Азербайджана в Китай и в ОАЭ.

Как сообщалось, президент Ильхам Алиев 26 января 2017 года подписал указ, регулирующий порядок назначения торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом.

Торговых представителей будет назначать министр экономики Азербайджана по согласованию с президентом страны.

В функции торгпредов будет входить проведение мероприятий, направленных на информирование о бизнес и инвестиционной среде в Азербайджане, увеличения экспорта азербайджанской продукции.

Н.Аббасова