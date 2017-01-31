Лицам, связанным с террористической деятельностью, может быть отказано в предоставлении убежища в ЕС

Европейский суд заявил, что ходатайство о предоставлении убежища может быть отклонено, если лицо, обращающееся за защитой, связано с террористической группировкой, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, суд сделал такое заявление в связи с делом марокканца Мустафы Лунани, который был приговорен к шести годам тюрьмы за подделку документов для людей, уезжавших в Ирак для участия в террористической деятельности.

М.Лунани подал ходатайство о получении статуса беженца, потому что боялся тюремного преследования в случае своего экстрадиции в Марокко.

В свою очередь Европейский суд заявил, что если кто-либо даже и не совершит террористический акт и не окажет поддержки, но поможет в вербовке и материальном обеспечении зарубежных террористов, ему может быть отказано в получении убежища.