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Лицам, связанным с террористической деятельностью, может быть отказано в предоставлении убежища в ЕС

Европейский суд заявил, что ходатайство о предоставлении убежища может быть отклонено, если лицо, обращающееся за защитой, связано с террористической группировкой, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, суд сделал такое заявление в связи с делом марокканца Мустафы Лунани, который был приговорен к шести годам тюрьмы за подделку документов для людей, уезжавших в Ирак для участия в террористической деятельности.

М.Лунани подал ходатайство о получении статуса беженца, потому что боялся тюремного преследования в случае своего экстрадиции в Марокко.

В свою очередь Европейский суд заявил, что если кто-либо даже и не совершит террористический акт и не окажет поддержки, но поможет в вербовке и материальном обеспечении зарубежных террористов, ему может быть отказано в получении убежища.

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Тэги: ЕС, СУД, ТЕРРОРИЗМ, ВЕРДИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]