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СНГ 31.01.2017 15:13

В Киеве провели жеребьевку полуфиналистов Евровидения-2017

Первой в первом полуфинале Евровидения-2017 выступит представитель Черногории, последней во втором полуфинале - Белоруссии.

Согласно результатам прошедшей в Киеве жеребьевки конкурса, представители 18 стран выступят в первом полуфинале, а 19 стран - во втором. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страной-хозяйкой конкурса, за победу в этом году будут бороться 26 участников.

Порядок выступления в первом полуфинале выглядит следующим образом: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Исландия, Греция, Польша.

Второй полуфинал: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Белоруссия.

Кроме того, страны "большой пятерки" и страна-хозяйка конкурса должны осуществлять трансляцию конкурса, а также голосование в одном из полуфиналов. Так, в первом полуфинале будут голосовать: Италия, Испания, Великобритания, а во втором полуфинале: Украина, Франция, Германия.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОВИДЕНИЕ, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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