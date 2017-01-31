Команда Обамы готова к жесткому противостоянию с Трампом - СМИ

Команда советников бывшего президента США Барака Обамы готова к конфронтации с новым президентом Дональдом Трампом, сообщило во вторник авторитетное американское интернет-издание "Политико".

"Обама и его команда занимаются мониторингом того, что происходит в Белом доме и не исключают возможности, что Обама вступит с Трампом в жесткое противостояние в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении со ссылкой на приближенных бывшего президента.

Ранее Б.Обама поддержал людей, которые протестуют по всей стране против антииммигрантского указа действующего президента Д.Трампа.

"Президент Обама воодушевлен уровнем вовлеченности, который мы видим по всей стране", - сказал пресс-секретарь бывшего президента Кевин Льюис. - (Б.Обама - ИФ) принципиально не согласен с точкой зрения, которая допускает дискриминацию личностей по признаку их веры или религии".

Это было первое публичное заявление представителей Б.Обамы после его ухода из Белого дома.

Американские СМИ отметили, что бывшие президенты обычно не позволяют себе критику в адрес действующих президентов, что и привлекло внимание к подобным высказываниям со стороны Б.Обамы и его команды.