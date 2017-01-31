Иран не нарушил Совместного всеобъемлющего плана действий, но его ракетные испытания вызывают беспокойство - представитель ЕС

Европейский союз очень обеспокоен иранской ракетной программой, Тегеран просят прекратить деятельность, которая способна усилить недоверие, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набила Массрали.

По ее словам, в Брюсселе ожидают "выполнения Ираном всех обязательств, предусмотренных резолюцией Совета безопасности ООН 2231".

"Иранская ракетная баллистическая программа не включена в Совместный всеобъемлющий план действий, поэтому нельзя говорить о его нарушении в результате этого испытания", - пояснила Н.Массрали.

Что касается резолюции Совета безопасности ООН 2231, произведенный пуск не соответствует ей, но была ли она нарушена, это должен решать Совет безопасности, уточнила пресс-секретарь.

Она отметила, что ЕС будет поддерживать свои ограничительные меры, подтвержденные 18 октября 2015 года "до момента, когда Международное агентство по атомной энергии даст конкретные заключения, доказывающие, что иранская ядерная программа является мирной".