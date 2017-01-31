Иран не нарушил Совместного всеобъемлющего плана действий, но его ракетные испытания вызывают беспокойство - представитель ЕС

Европейский союз очень обеспокоен иранской ракетной программой, Тегеран просят прекратить деятельность, которая способна усилить недоверие, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набила Массрали.
По ее словам, в Брюсселе ожидают "выполнения Ираном всех обязательств, предусмотренных резолюцией Совета безопасности ООН 2231".
"Иранская ракетная баллистическая программа не включена в Совместный всеобъемлющий план действий, поэтому нельзя говорить о его нарушении в результате этого испытания", - пояснила Н.Массрали.
Что касается резолюции Совета безопасности ООН 2231, произведенный пуск не соответствует ей, но была ли она нарушена, это должен решать Совет безопасности, уточнила пресс-секретарь.
Она отметила, что ЕС будет поддерживать свои ограничительные меры, подтвержденные 18 октября 2015 года "до момента, когда Международное агентство по атомной энергии даст конкретные заключения, доказывающие, что иранская ядерная программа является мирной".
Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Инвесторы в инфраструктуру туризма в регионах Азербайджана смогут получить налоговые и таможенные льготы
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии